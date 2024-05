Papa planeia visitar a Turquia em 2025, anuncia Patricarca Bartolomeu I de Constantinopla

O Papa Francisco planeia visitar a Turquia no próximo ano, no âmbito das comemorações do aniversário do Concílio de Niceia. O anúncio foi feito esta quinta-feira, dia 15, pelo Patriarca Bartolomeu I de Constantinopla, que está de visita a Lisboa.

“Sua Santidade o Papa Francisco deseja celebrar em conjunto este importante aniversário e planeia vir ao nosso País para visitar o Patriarcado de Constantinopla, para depois prosseguirmos juntos para Niceia, para Iznik, para uma importante celebração histórica deste aniversário”, disse o patriarca ortodoxo, a propósito das comemorações dos 1700 anos daquele que foi o primeiro concílio ecuménico realizado pela Igreja Católica.

O Patriarca Bartolomeu I de Constantinopla adiantou, ainda, que está a ser formada uma comissão organizadora do encontro, composta por católicos e ortodoxos. “Em breve vai reunir-se”, disse, acrescentando ainda que o Vaticano contactará, proximamente, o governo turco a propósito desta visita.

A Renascença contactou a Sala de imprensa do Vaticano que diz que "não recebeu ainda indicações sobre viagens para o próximo ano".