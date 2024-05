​"Assim não, violência nunca!" D. Rui Valério condena ataque a criança nepalesa

A violência não é resposta: "Assim não, violência nunca, jamais!" Foi assim que D. Rui Valério reagiu às agressões a uma criança nepalesa em Lisboa, caso denunciado na Renascença. “Ser violentado significa ser frágil, significa ser débil."

O patriarca de Lisboa falava nas celebrações do 20.º aniversário da assinatura da concordata entre a Santa Sé e o Estado português.

"Quando a pessoa sofre violência é por parte de alguém prepotente que espezinha, que atropela essa fragilidade de alguém. A fragilidade pode advir das suas condições socioeconómicas, no caso de uma fragilidade por ser imigrante. É com compaixão. A segunda palavra é que nós não a podemos evitar. Uma severa condenação pelo ataque. Assim não, violência nunca, jamais", acrescentou.

Dom Rui Valério relembrou ainda as longas filas que se têm observado na AIMA, e disse que é necessário focar no coração de cada cidadão e que é preciso os portugueses “revisitarem as suas fontes, princípios e os faróis desta grande nação.”