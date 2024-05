Porto. Há 50 instituições na lista de espera do Banco Alimentar

O Banco Alimentar Contra a Fome do Porto apoia 300 instituições e tem em lista de espera mais 50. A celebrar 30 anos de existência, a instituição alerta para uma situação mais difícil do que a registada na pandemia. Bárbara Barros, presidente do Banco Alimentar Contra a Fome do Porto, garante, em declarações à Renascença, que "ainda não estamos a sair da crise".

A responsável adianta que “ainda está tudo muito ao rubro”, porque “há muita gente com grandes dificuldades de orçamento familiar e isso é repercutido, em primeiro lugar, na alimentação”. “Esse é o primeiro corte no orçamento familiar porque as pessoas e as famílias têm que pagar as outras faturas da renda, eletricidade, água e os combustíveis... Diria que ainda não estamos a sair desta crise. Não consigo, no Banco Alimentar, dizer isso”, sublinha.

Também o registo de pedidos de apoio é agora diferente daquele a que estávamos habituados. Bárbara Barros revela que muitos de pedidos surgem “de pessoas que trabalham e que, por vezes, têm mais do que um emprego”. “São pessoas que trabalham. Algumas pessoas que tentam ter dois empregos. Temos uma grande fatia de migrantes que também se tentam autonomizar. E falamos de muitas pessoas com crianças com filhos, pessoas com possibilidade de trabalhar”, esclarece.

Bárbara Barros refere que, “em parceria com as instituições, se tenta promover a autonomização das famílias”, mas sublinha que o Banco Alimentar não pode "deixar de prestar esse apoio, pois caso contrário vai ser muito mais complicado”.

Neste momento, o Banco Alimentar do Porto chega a um total de 300 instituições, que apoiam mais de 58 mil pessoas, mas Bárbara Barros dá conta à Renascença que uma lista de espera de meia centena de instituições. “Continuamos com uma lista de espera de cerca de 50 instituições que pedem também este apoio para poderem chegar a mais pessoas”, revela.

O Banco Alimentar Contra a Fome do Porto assinala 30 anos de existência no próximo dia 16 de maio.

A instituição doa diariamente 13 toneladas de alimentos, conta com cerca de 400 doadores regulares e o apoio diário de 159 voluntários.

De acordo com a instituição, o peso médio do cabaz mensal por família varia entre os 16 e os 18kg.

A próxima campanha nacional de recolha de alimentos vai decorrer no fim de semana de 25 e 26 de maio.