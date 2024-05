Papa Francisco "não está muito bem das pernas", mas tem "ganas de continuar"

O bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, lembrou este domingo que "as dramáticas situações de conflito armado que se encontram no mundo nunca podem estar longe das celebrações e da oração" no Santuário de Fátima.

"Preocupam-nos especialmente a selvagem e dramática situação que se vive na faixa de Gaza e na Ucrânia, como outras no Iémen, Sudão, Congo", afirmou José Ornelas, que, na conferência de imprensa que antecede a abertura da peregrinação aniversária de 12 e 13 de maio ao santuário.

José Ornelas, no dia em que a Igreja Católica assinala o Dia da Comunicação Social deixou também uma saudação aos jornalistas, realçando "a sua importância, particularmente nestes tempos em que a informação é silenciada, perseguida e negada a povos inteiros, como forma de esconder o grito dos que sofrem a injustiça, a discriminação e a exploração".

"Lembro particularmente os cerca de 100 jornalistas mortos em 2023, 70 dos quais na Faixa de Gaza, a que se juntaram muitos mais nos primeiros meses deste ano. Que a sua coragem ao serviço da justiça e a dignidade maltratadas possam apressar o dia da paz e da reconstrução", desejou.

Na conferência, em que participaram também o cardeal Juan José Omella, arcebispo de Barcelona que preside à peregrinação, e o reitor do santuário, Carlos Cabecinhas, o bispo de Leiria-Fátima fez questão ainda de deixar uma palavra aos migrantes que, em todo o mundo, "tudo arriscam para encontrar condições de vida e dignidade para si e para as suas famílias".

O arcebispo de Barcelona, cardeal Juan José Omella, destacou a importância da união na Igreja Católica "num mundo de divisão, de polarização".



"Num mundo de divisão, de polarização, que a Igreja seja símbolo de união e de comunhão é um bem para a Igreja, é um bem para o mundo e um bem para a humanidade", disse Juan José Omella, na conferência de imprensa que antecede o início da peregrinação de 12 e 13 de maio ao Santuário de Fátima, a que vai presidir.

O cardeal assegurou também que o Papa tem intenção de estar no Jubileu de 2025. O arcebispo começou por dizer que Francisco "não está muito bem das pernas".

"Mas, a cabeça e o coração, perece-me que funcionam mais rápido do que os nossos", declarou, afiançando que "tem muita vontade de continuar até ao ano 2033, que será o Jubileu da Redenção".

Questionado sobre as divisões na Catalunha, que hoje vai a votos em eleições autonómicas e viveu uma tentativa de autodeterminação que culminou com uma declaração unilateral de independência em 2017, o arcebispo de Barcelona respondeu: "O pastor, seja na Catalunha, seja em Madrid, seja em Portugal ou seja em Sevilha, é de todas as ovelhas, das que pensam de uma maneira e das que pensam de outra".

"Posso ter o meu pensamento político e social, mas tenho de pastorear todas [...], tenho de tratar de escutar todas e caminhar com todas", afirmou, dizendo ainda respeitar "sempre a opinião da população".

O cardeal espanhol recordou também os Jogos Olímpicos de 1992, na capital da Catalunha, nos quais toda a sociedade se uniu para preparar as Olimpíadas, "transformando Barcelona".

"Uniram-se todos e eles dizem que isso foi um exemplo muito bonito do que deveríamos fazer sempre. Todos unidos [e] transformar. Eu penso que esse é o caminho desde a diversidade à comunhão", acrescentou.