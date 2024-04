Observatório Direitos Humanos homenageia Bispo do Porto como Embaixador da Paz

D. Manuel Linda vai ser homenageado como "Embaixador da Paz, da Boa Vontade e da Tolerância", no domingo, 5 de maio.

De acordo com informação avançada pelo semanário diocesano "A Voz Portucalense", este tributo reconhece a ação do bispo do Porto "para um mundo melhor e insere-se numa corrente de solidariedade pela paz mundial, organizada pelo Observatório Internacional de Direitos Humanos que homenageia entidades e personalidades que deram o seu contributo para a obtenção da paz".

“O Observatório Internacional de Direitos Humanos verifica que uma das preocupações de D. Manuel Linda, neste mundo cada vez mais radicalizado e intolerante, são os problemas globais que afetam a Humanidade. Nesta base, D. Manuel Linda será sempre uma fonte inspiradora e guia de referência para que as novas gerações possam caminhar lado a lado rumo a um horizonte de futuro comum, um exemplo de bem para a construção de um mundo mais justo, fraterno e de paz”, pode-se ler na nota de imprensa do Observatório.

Ainda de acordo com informação da "Voz Portucalense", o certificado será entregue pelo presidente do Observatório Internacional de Direitos Humanos, Luís Eduardo Afonso Andrade, numa cerimónia que decorrerá na Quinta de Jancido, Foz do Sousa, em Gondomar, pelas 15 horas de domingo, 5 de maio.