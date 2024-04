Pela primeira, um Papa estará no G7. Meloni anuncia que Francisco estará na cimeira de junho

O anúncio foi feito por Giorgia Meloni: o Papa vai participar no encontro do G7 em junho. A informação foi confirmada aos jornalistas italianos por Matteo Bruni, diretor de assessoria de imprensa do Vaticano. "Sim, pode ser", foi a resposta dada, quando confrontado com esta informação.

“É a primeira vez na história que um sumo pontífice participa dos trabalhos de um G7”, afirmou Meloni, sem avançar mais detalhes, citada pela agência Ansa.

A cimeira do G7 reúne-se em Itália, na região de Puglia, entre 13 e 15 de junho. Os desafios colocados pela Inteligência Artificial é o ponto forte da agenda. O grupo dos 7 países mais industrializados é composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido (com a União Europeia também representada).