Tolentino Mendonça é o enviado do Papa ao V Congresso Eucarístico Nacional

O Papa Francisco nomeou este sábado o cardeal português José Tolentino Mendonça como “enviado especial” ao V Congresso Eucarístico Nacional (CEN), que decorre em Braga de 31 de maio a 2 de junho.

De acordo com um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, o prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, do Vaticano, vai ser o delegado pontifício no V CEN que tem por tema “Partilhar o Pão, alimentar a Esperança – Reconheceram-nO ao partir o pão”.

A Conferência Episcopal Portuguesa afirma que “recebeu com imensa alegria esta nomeação para tão relevante acontecimento na vida da Igreja em Portugal”, como oportunidade de “consolidar a arte de bem celebrar”.

“Este grande encontro eclesial pretende que nos voltemos para o essencial, para a fonte e o vértice da ação da Igreja, que é a Eucaristia. Juntos, vamos consolidar a arte de bem celebrar, o silêncio, a escuta, o canto, a adoração e o maravilhamento da Eucaristia na sua nobre simplicidade e beleza”, disseram os bispos portugueses,

D. José Tolentino Mendonça nasceu em Machico (Diocese do Funchal) em 1965 e foi ordenado padre em 1990 e bispo a 28 de julho de 2018; é doutorado em Teologia Bíblica, tendo desempenhado, entre outras funções, os cargos de reitor do Colégio Pontifício Português, em Roma, de diretor da Faculdade de Teologia da UCP e diretor do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura.

Em 2015, o biblista, investigador, poeta e ensaísta foi condecorado com o grau de Comendador da Ordem de Sant’lago da Espada por Aníbal Cavaco Silva, na altura presidente da República.

Mais tarde, foi criado cardeal pelo Papa Francisco, a 5 de outubro de 2019. Em dezembro de 2023, o cardeal D. José Tolentino Mendonça sagrou-se vencedor do prémio Pessoa 2023