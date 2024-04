Bispos preparam Nota Pastoral sobre 25 de abril

A reparação financeira de vítimas de abusos na Igreja, uma Nota Pastoral a propósito dos 50 anos do 25 de abril, e o processo sinodal, são alguns dos assuntos da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP). Os trabalhos têm inicio na segunda-feira dia 8 de abril e terminam no dia 11.

De acordo com nota enviada à Renascença, a agenda da 209.ª Assembleia Plenária vai debater a questão da “proteção de menores e adultos vulneráveis: reparações financeiras”. Está também prevista uma “Nota Pastoral a propósito dos 50 anos do 25 de abril de 1974” e uma “Nota Pastoral sobre o 5.º Congresso Eucarístico Nacional”.

A apreciação do Relatório da CEP do processo sinodal 2021-2024; e o programa da visita Ad Limina que vai decorrer de 20 a 24 de maio também integram a agenda da Assembleia da CEP, que vai decorrer na Casa de Nossa Senhora das Dores do Santuário de Fátima.