Cáritas Lisboa com linha de escuta para maiores de 65 anos

De acordo com a Cáritas diocesana, a linha de escuta está disponível pelo número de telefone 218771000, de segunda a sexta-feira, entre as 13h30 e as 17h00, “e está aberta a todas as pessoas com 65 anos ou mais, independentemente da sua situação financeira, origem ou circunstâncias pessoais”.

A instituição defende que “a linha telefónica de escuta é um espaço seguro e acolhedor, onde os seniores, de forma anónima, podem compartilhar as suas preocupações com alguém que genuinamente os escuta. Seja para uma conversa casual, para desabafar sobre questões pessoais ou simplesmente para procurar apoio emocional, todos são escutados com empatia e compaixão”.

“Reconhecendo a importância crucial de todas as pessoas se sentirem ouvidas e compreendidas, criamos este canal de comunicação. Além de oferecer uma escuta ativa, a nossa linha de apoio também pode fornecer informações sobre os serviços disponíveis na comunidade, recursos de apoio emocional e até mesmo orientações práticas sobre questões do dia-a-dia”, informa numa nota.

O ‘Par e Passo’ é um projeto da Cáritas Diocesana de Lisboa, que “pretende intervir em situações de solidão não desejada e isolamento social da população sénior”. “O nosso objetivo é ser um suporte para aqueles que nos contactam, procurando que ninguém se sinta isolado ou desamparado”, salienta o organismo da Igreja.