Arcebispo de Braga pede suspensão de eucaristias a 2 de junho para todos irem ao Sameiro

O arcebispo de Braga deixou, esta quinta-feira, um desafio a todos os Presbíteros para que, no dia 2 de junho, dia do encerramento do Congresso Eucarístico Nacional no Santuário do Sameiro, suspendam “a Eucaristia do domingo de manhã nas suas paróquias e capelanias”. D. José Cordeiro deixou o desafio na Missa Crismal desta quinta-feira na Sé de Braga.

A ideia do arcebispo de Braga é criar as condições para que os paroquianos possam estar presentes na Missa de encerramento do Congresso Eucarístico Nacional que vai decorrer na arquidiocese de 31 de maio a 2 de junho.

“Às capelanias e paróquias estaria assegurada a Missa vespertina em todas elas ou no domingo à tardem de modo a garantir que não falte o pão eucarístico às pessoas com dificuldade de locomoção ou ocupadas nas suas profissionais”, assinalou D. José Cordeiro. “Sei que, em muitos arciprestados, muitos de vós já fazem esta bela e boa experiência quando das peregrinações arciprestais”, prosseguiu.

O prelado tem consciência do “transtorno pastoral” que pode causar “dados os eventuais compromissos já assumidos”, mas, ainda assim, deixou o desafio porque o Congresso Eucarístico “é uma ocasião que não podemos desperdiçar”. “E como seria belo podermos fazer esta experiência de uma eucaristia sinodal com toda a Arquidiocese representada com os seus Presbíteros e comunidades, essas comunidades que ao longo do ano rezam semanalmente por este mesmo Congresso”, sublinhou.

“Por isso, caros Presbíteros, estou consciente de que vos peço uma coisa exigente, mas peço-vos isto em nome de um maior bem: em nome da Eucaristia e de tudo aquilo que desejamos que este Congresso produza nas nossas vidas”, concluiu.