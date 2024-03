Congresso Eucarístico Nacional. Arcebispo de Braga exorta à participação

"Queremos contar com o maior número de pessoas" no Congresso Eucarístico Nacional. D. José Cordeiro, arcebispo de Braga volta a exortar à participação na iniciativa que vai decorrer na cidade de 31 de maio a 2 de junho.

No final de uma reunião da comissão organizadora do V Congresso Eucarístico Nacional, D. José Cordeiro disse ter a espectativa de "congregar o maior número de pessoas".

“A Eucaristia é um sínodo concentrado, onde todos, todos, todos, somos convidados a participar na mesa com Jesus, na escuta da Sua Palavra, na experiência do mistério e na divisão da glória, porque sem Eucaristia não podemos viver, sem Eucaristia a Igreja não existe”, referiu o Arcebispo de Braga em declarações aos meios de comunicação da Arquidiocese.

Todos os setores responsáveis pela organização do evento participaram da reunião que decorreu no Paço de Braga.

O V Congresso Eucarístico Nacional tem como tema “Partilhar o Pão, alimentar a Esperança – Reconheceram-n’O ao partir o pão (Lc 24,35)”.

D. José Cordeiro fala de “uma logística grande, porque é um acontecimento da Igreja que peregrina em Portugal, e queremos contar com o maior número de pessoas”.

Encerramento do Congresso pode juntar mais de 400 mil pessoas

Há 100 anos no primeiro Congresso Eucarístico que também se realizou em Braga, os relatos apontam para a presença de cerca de 400 mil pessoas. O Cónego José Paulo Abreu, Presidente da Confraria do Sameiro, acredita que no encerramento do congresso é possível superar esse número.

“Estou convencido que sim, porque já tivemos grandes congresso no Sameiro e dizem que no primeiro Congresso Eucarístico estiveram 400 mil pessoas. Só que agora temos muita mais facilidade de transporte e de mobilização. Se de facto este congresso cair no âmago dos cristãos, convocado o país inteiro, convocadas todas as dioceses, podemos antever atingir esse número ou até, eventualmente, superá-lo”, admitiu o presidente da Confraria do Sameiro.