Papa Francisco. "Continuemos a rezar pelas povos martirizados pela guerra"

O Papa Francisco deixou um apelo para que se continue a rezar pelos “povos martirizados pela guerra” na Ucrânia, em Israel, na Palestina e no Sudão do Sul, agradecendo no final do Angelus a libertação no Haiti de um professor e de quatro de seis religiosas do Instituto dos Irmãos do Sagrado Coração, raptados a 23 de fevereiro.

“Espero que sejam libertadas as outras duas religiosas e todos os outros sob sequestro neste país alvo de tanta violência. Convido todos os atores políticos e sociais a abandonarem os seus interesses particulares e a empenharem-se no espírito solidário e na busca do bem comum”, afirmou.

Na manhã deste domingo, na Praça de São Pedro, Francisco lembrou que o Haiti sofre nesta altura com falta de alimentos e medicamentos.

A Unicef denuncia que há mais de 250 contentores de ajuda humanitária que estão em posse de grupos armados, que nos últimos dias tomaram conta de grande parte da cidade e levaram à demissão do primeiro-ministro.