Patriarca de Lisboa vai ao Papa e leva o Benfica

O Papa recebeu esta manhã, numa audiência privada, uma delegação do Sport Lisboa e Benfica acompanhada pelo Patriarca D. Rui Valério.

O boletim diário da Santa Sé informou apenas tratar-se de uma audiência com o Patriarca de Lisboa e “séquito”, sem mais detalhes sobre quem o acompanhou. Mas alguns minutos depois, o site oficial do Benfica revelou as fotos e a razão do encontro.

“No âmbito das comemorações oficiais dos 120 anos do Sport Lisboa e Benfica, o Papa Francisco recebeu nesta manhã, em audiência privada, uma delegação do Sport Lisboa e Benfica, encabeçada pelo Presidente Rui Costa”, lê-se no comunicado.

Uma fotografia mostra apenas a delegação oficial do clube, mas a notícia acrescenta que “acompanharam ainda a audiência o Senhor Dom Rui Valério, Patriarca de Lisboa, e o Cónego Paulo Franco”, ambos conhecidos benfiquistas. A notícia inclui ainda um pequeno vídeo captado por telemóvel, onde se vê Rui Costa a oferecer a Francisco uma camisola do Benfica com o seu nome. Nesta audiência, segundo refere o site do SLB, “o Santo Padre expressou o enorme carinho que sente por Portugal, pelos portugueses e por Fátima”.