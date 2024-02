Comissão Nacional Justiça e Paz apela ao voto de “todos os cidadãos”

Numa nota enviada à Renascença, a Comissão Nacional Justiça e Paz (CNJP) lembra “em vésperas de eleições legislativas, e no ano em que celebramos os 50 anos da Revolução do 25 de Abril” vem apelar ao voto de todos os cidadãos.



“As eleições são uma oportunidade para cada um de nós decidir sobre os destinos do país e participar no exercício do poder. O voto é um dever e um direito conquistado que permite expressarmos o nosso compromisso com o bem comum. Portanto, não deve ser visto como um hábito ou motivado pelo desânimo, descrédito ou animosidade, mas deve ser livre, consciente, responsável e com um horizonte de esperança”, refere a nota.

A CNJP afirma que através do voto “contribuímos para a construção do país que queremos, uma vez que a passividade e a abstenção em nada contribuem para a construção de um futuro melhor”.

Este é o tempo propício para desenhar soluções e abrir caminhos com visão de longo prazo que coloquem o bem comum e a dignidade da pessoa humana no centro das preocupações, olhando com particular atenção para os mais vulneráveis. É também o tempo propício para recusar políticas assentes em discriminação e divisão e defender a existência de uma sociedade aberta e pluralista”, prossegue.

Nesse sentido, a Comissão apela a que “todos os cidadãos portugueses possam participar neste momento importante da nossa democracia e da nossa vida em sociedade”, pois “todos somos co-construtores do país que queremos e através do nosso voto expressamos a nossa visão e os nossos valores”.

“Que o dia 10 de março abra caminho para uma sociedade coesa, desenvolvida, de justiça e de paz”, finaliza a nota da CNJP.