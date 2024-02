Bispos portugueses. “É um dever de todos escolher quem nos representa”

Nota do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) lembra que os “os últimos meses foram abundantes em crises que adensaram a desconfiança dos portugueses em relação às instituições”, mas sublinha que os cristãos têm “a responsabilidade acrescida de participar na vida politica”.

A nota de sete pontos do Conselho Permanente da CEP sobre as Eleições Legislativas 2024: Restituir a esperança aos cidadãos sustenta que “a abstenção não pode ter a palavra maioritária nas eleições de 10 de março”.

Os bispos fazem uma análise do quadro politico e social em que nos encontramos e afirmam que “às difíceis condições de vida de tantos portugueses, em especial dos jovens, esta crise de confiança rouba a esperança a tantos que não conseguem encontrar trabalho”. “E, quando o encontram, o seu rendimento é insuficiente para terem uma vida digna: ter habitação, acesso à educação ou dinheiro para pagar as despesas. Vivemos um momento difícil, mas desafiador. Diante das dificuldades, somos convocados pelo momento que o país vive a refletir sobre o que queremos e podemos fazer pelo nosso futuro”, acrescenta.

A nota lembra que, neste tempo de debate e reflexão, se “exige um diálogo honesto e esclarecedor entre os partidos políticos, com a apresentação de programas exequíveis e conteúdos programáticos que não se escondam por detrás de manobras mediáticas e defraudem a esperança dos cidadãos”.

“Como diz o Papa Francisco na Encíclica Fratelli Tutti, «a política é mais nobre do que a aparência, o marketing, as diferentes formas de maquilhagem mediática». Só assim os cidadãos podem optar pela adesão a projetos concretos e não a votar pela raiva ou desilusão ou, pior ainda, a não votar”, reforça.

Os bispos recordam a presença do Papa em Portugal, por ocasião da JMJ em que deixou “indicações aos dirigentes políticos portugueses para que sejam agentes da «boa politica», geradora de esperança e construtora do bem comum”.

O documento termina com um apelo reforçado “à participação na vida politica e na edificação da comunidade” e lembra aos cristãos que “votar, de forma esclarecida e em consciência, é uma responsabilidade que decorre da vivência concreta da nossa fé no meio do mundo”.

[Notícia atualizada às 11h04 de 20 de fevereiro de 2024]