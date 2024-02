Secretário de Estado do Vaticano lamenta morte de Alexei Navalny

O secretário de Estado do Vaticano lamentou a morte do opositor russo Alexei Navalny, que faleceu na sexta-feira numa prisão no Ártico, admitindo que esperava um desfecho “diferente” para o dissidente.

O cardeal Pietro Parolin falava à margem de uma Missa, em Roma, pelo 106.º aniversário da Restauração do Estado da Lituânia, assumindo que a notícia da morte de Navalny o “surpreende” e “enche de dor”.

O opositor do presidente Putin, detido desde 2021, faleceu aos 47 anos, na colónia prisional do Ártico IK-3, onde cumpria pena de 19 anos.