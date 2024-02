Bispo do Algarve apela à conversão sinodal

O bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, desafia, na mensagem para a Quaresma, à conversão sinodal, alertando que “o caminho percorrido”, no âmbito do Sínodo que a Igreja está a viver já mostrou “que só uma conversão pessoal – abertura sincera à novidade do Espírito – pode conduzir a uma conversão pastoral e missionária efetiva, traduzida em novas formas de organização eclesial com o envolvimento corresponsável de todos os batizados, clero, consagrados e leigos”.

“Converter-se, sinodalmente, equivale a escutar o outro, acolher o diferente e integrar órgãos eclesiais participativos de discernimento e de decisão”.

D. Manuel Quintas lembra que a diocese está a implementar uma “nova organização da pastoral paroquial em chave missionária”, na sequência do pedido do Papa Francisco”, explicando que “neste momento, não nos serve uma simples administração”.

Na mensagem quaresmal, o responsável da Diocese do Algarve lembra que o caminho do Ano Santo de 2025 já começou com o Ano de Oração e que este deve ser - como pediu o Papa - “uma grande sinfonia de oração, de modo a recuperar o desejo de estar na presença do Senhor, de o escutar e de o adorar”.

“A Quaresma constitui um tempo oportuno para esta resposta”, assinala.

Por isso, o prelado exorta “as comunidades paroquiais, bem como as comunidades religiosas, a acolherem este pedido, juntamente com o seu pedido insistente a invocar o dom da paz, para toda a humanidade, particularmente para os países envolvidos em guerras devastadoras”.

A finalizar, o bispo do Algarve anuncia que a renúncia quaresmal, “fruto da partilha fraterna e sinal da verdade do caminho quaresmal”, é destinada ao “Centro Paroquial de Cachopo, já em obras de ampliação, há muito necessitadas, passando de trinta para cinquenta e cinco camas”.

“Queremos dar continuidade à louvável e oportuna campanha natalícia da Rádio Renascença, destinada a apoiar a mobilação dos novos quartos, orçamentada em 66.000 euros, quantia a necessitar ainda da nossa generosidade para ser atingida”

D. Manuel Quintas informa ainda que o ano passado, na renúncia quaresmal, foram recolhidos 9.678,81 euros para apoiar os Missionários de Santa Teresa de Jesus”, Instituto Religioso ainda nos seus inícios, sediado na Diocese de Viana, Angola, para a construção da Casa de Formação dos seus 45 seminaristas do curso de Teologia.

“Não hesitemos, também este ano, em alargar o “espaço da nossa tenda”, e, se possível, com maior generosidade que em anos anteriores”, pede o prelado.