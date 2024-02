D. Américo Aguiar apela ao voto. "A Igreja tem de se meter na política"

D. Américo Aguiar defendeu esta quarta-feira que a Igreja não pode ficar de fora da política e garantiu que vai fazer um apelo ao voto nas eleições legislativas de 10 de março. O bispo de Setúbal começou uma série de almoços com os cabeças de lista dos partidos no círculo eleitoral de Setúbal.

"A Igreja tem toda a obrigação de se meter na política", disse D. Américo, esclarecendo que fala de quando "a política significa tratar da coisa pública", e "não da partidária".

"Eu acho que um bispo e um padre nunca deve dizer votem em A, votem em B... Isso não, absolutamente", acrescentou o bispo de Setúbal, em declarações aos jornalistas.

No entanto, D. Américo Aguiar considera que é "missão da Igreja" criar "condições para que os cidadãos sejam informados sobre as propostas, sobre os caminhos a percorrer e depois provocar, insistir, sensibilizar pedagogicamente para que todos que podem votar efetivamente votem".

Bispo de Setúbal desde outubro de 2023, D. Américo convidou os cabeças de lista de todos os partidos que concorrem às legislativas naquele círculo eleitoral. Esta quarta-feira, Luís Montenegro juntou-se ao almoço com Teresa Morais.

O cardeal D. Américo Aguiar vai almoçar esta quinta-feira com Ana Catarina Mendes, a cabeça de lista do PS para as eleições legislativas.