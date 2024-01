Papa vai a Timor ainda este ano, garante José Ramos Horta

"Foi um encontro muito agradável", revelou à Renascença José Ramos Horta. O Presidente de Timor Leste foi recebido em audiência pelo Papa Francisco, onde foram abordados diversos temas relacionados com a evolução do país. "Foi uma conversa demorada, para além do comum, onde trocámos impressões sobre tudo e onde falei sobre a situação em Timor Leste, que ele aliás conhece bem", disse o chefe de Estado timorense.

A estabilidade política, a entrada para breve de Timor Leste na Organização Mundial do Comércio (final de fevereiro) e na Associação das Nações do Sudoeste Asiático, são fatores que contribuem para "um maior interesse de investimentos internacionais", refere Ramos Horta e que levam o Papa a "mostrar total empenho e desejo de longa data em visitar Timor Leste ainda este ano".

Há pormenores ainda a acertar para uma data certa. "É preciso acertar a logística entre a Santa Sé, governo timorense e Igreja de Timor para realizar a visita papal", adianta Ramos Horta.

O Presidente acredita que a viagem do Papa Francisco vai ajudar a "colocar Timor Leste no mapa - mais ainda do que já está - ajudará imenso à imagem de Timor e à Fé dos timorenses", diz Ramos Horta.