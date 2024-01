Há mais de 365 milhões de cristãos perseguidos no mundo

A organização não-governamental Portas Abertas alerta que há mais de 365 milhões de cristãos perseguidos - 1 em cada 7 - em todo o mundo. Trata-se do número mais elevado dos últimos 31 anos.

De acordo com a Lista Mundial da Perseguição 2024, referente ao período de outubro de 2022 a setembro de 2023, a Coreia do Norte mantém-se no primeiro lugar, seguida da Somália e da Líbia.

“Em 31 anos de pesquisa registamos um aumento constante na perseguição anticristã em termos absolutos. 2023 foi um ano recorde”, afirmou o diretor da Portas Abertas, Cristian Nani.

Segundo o portal de notícias do Vaticano, os atos hostis incluem agressões, tortura, sequestros e em casos extremos, assassinatos. Mas não se trata apenas de violência física: há também maus-tratos e pressões diárias no local de trabalho, no acesso aos cuidados de saúde, à educação e aos locais de culto, e uma burocracia muitas vezes debilitante.

Os números mostram que na Ásia, dois em cada cinco cristãos sofrem elevados níveis de perseguição e discriminação por razões de fé. Trata-se da macrorregião do mundo mais afetada por esta chaga, seguida pela África (1 em cada 5) e pela América Latina (1 em cada 16).