Diocese de Lisboa em peregrinação a Fátima para agradecer JMJ e rezar pela paz

A Diocese de Lisboa vai estar no domingo, 10 de dezembro, em peregrinação ao Santuário de Fátima. A iniciativa é aberta a quem quiser participar, mas pretende juntar, de forma particular, todos os que estiveram envolvidos na organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ2023).

Em declarações à Renascença, o patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, diz que este é um momento de agradecimento e de escuta.

Agradecer pela JMJ Lisboa e rezar pela paz no mundo, são os objetivos desta peregrinação organizada pelo Serviço da Juventude, pela Pastoral Universitária e pelo setor de Animação Vocacional da diocese de Lisboa.

Incluirá a recitação do terço na Capelinha das Aparições, no domingo, às 15h00, e a celebração da eucaristia, às 16h30, na Basílica da Santíssima Trindade.

A iniciativa encerra um fim de semana de trabalho, com o Fórum Geração Rise Up, em que 350 jovens da diocese de Lisboa estiveram reunidos para dizerem o que querem para a Pastoral Juvenil, depois do sucesso que foi a Jornada Mundial da Juventude.