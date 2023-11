D. Américo Aguiar denuncia “condições sub-humanas” nas cadeias de Setúbal e do Montijo

O Papa Francisco, no encontro em Algés, na despedida e encontro com os voluntários, deixou-nos no topo de uma onda. Aliás, ele usou a imagem da onda da Nazaré. Eu não sei como é que isso no surf se chama…

Sem revelar pormenores o responsável garante que as contas da Fundação JMJ vão produzir noticias "muito boas, do tamanho da Torre dos Clérigos” e reafirma que o “superávite será reencaminhado para projetos da Câmara de Lisboa, da Câmara de Loures e da Igreja”.

Nesta entrevista conjunta, a propósito do Dia Mundial da Juventude que se assinala neste domingo, D. Américo Aguiar mostra-se também apreensivo com o rumo politico do país e apela: "Por amor de Deus, não andemos até dia 10 de março a discutir o caso Influencer."

Exatamente. Agora, o que me chega do que está a acontecer no terreno é muito positivo.

O que me tem chegado das dioceses, ainda das estruturas ligadas aos comités paroquiais, vicariais e diocesanos, é que há consciência da importância de não perder a crista da onda. Portanto, cada um no seu território está a tentar não perder estes jovens. Porque muitos destes jovens não estavam ligados a nada, agora ficaram conectados a Cristo vivo, conectados ao Papa Francisco, conectados ao Encontro Mundial. É preciso, agora, pôr o pé na realidade territorial, na comunidade de pertença: uns são universitários, outros não vivem na sua paróquia de origem, outros não praticam ou não têm relações no sítio onde vivem. Este é outro problema: qual é a minha comunidade? É onde tenho morada efetiva, do cartão de cidadão, ou é onde eu me sinto bem a participar?

É misto, depende dos territórios, depende das dioceses, depende das comunidades, depende de qual foi o terreno onde se alicerçou este desafio. Nós temos consciência de que, em muitos sítios, se partiu do zero. Noutros sítios, existia já algum cultivo e noutros sítios apenas foi dar continuidade e dar mais gás, digamos, às coisas. Temos coisas muito diferentes em todo o território - norte, sul, interior, litoral, continente e ilhas. Por isso, a realidade é muito diferente.

Esta celebração diocesana é para si uma oportunidade para se encontrar com os jovens de Setúbal. É uma ocasião especial para o bispo?

É muito especial. Primeiro, quero dizer-vos que o encontro da juventude, a nível diocesano, é agora no domingo de Cristo-Rei e foi um filho da jornada Mundial da Juventude de Lisboa, porque o Papa mudou a data, que antigamente era no Domingo de Ramos e era muito complicada para as comunidades. Em Setúbal, ser no Cristo-Rei é jogar em casa, é muito especial ir ao Cristo-Rei estar com os jovens de Setúbal. Eu tenho-os acompanhado na caminhada, vamos dizer, sinodal, de escuta, que eles estão a fazer, eu estou tentado, com eles, a fazer uma espécie de caminhada sinodal até 2025.

Fiquei muito sensibilizado e tocado pelo que vi em Coimbra. O sr. D. Virgílio [Antunes] está a pensar para Coimbra um trabalho com o COD idêntico ao de um Sínodo. Eu acho que vamos por aí, fazer caminho com eles. Temos de abandonar aquela conversa do “vamos fazer coisas para eles”. Não vamos fazer nada para eles, vamos, com eles, fazer o que eles querem.

Penso que essa iniciativa se vai replicar tem muitos sítios, mas não se pode criar uma certa ideia de que há um caminho que é feito escutando, mas que, para quem está envolvido, faltam algumas decisões concretas e algumas mudanças?

Há a tensão do "já" e do "ainda não". Eu tenho consciência e que temos aqui dois pulmões: temos jovens que chegaram, têm muita expectativa, querem conhecer Cristo vivo, querem fazer caminho; temos outros que são eles os protagonistas do testemunho de Cristo vivo. É como a carruagem com várias velocidades: temos de estar prontos a fazer o primeiro anúncio, querigmático, o anúncio de Cristo vivo a quem não conhece, e, ao mesmo tempo, fazer caminho com aqueles que têm já quilómetros de caminhada, de testemunho e de vivência de Cristo vivo. Os maiores evangelizadores dos jovens têm de ser, obrigatoriamente, os jovens. Os Papas vão repetindo sempre isto. Mas há sempre esta tensão, e não é só dos jovens.

Ainda agora com o fim desta primeira sessão do Sínodo. As dioceses, os países… Há uma tensão deste ano seguinte. O que é que vamos fazer? O que é que não vamos fazer? Não vai voltar outra vez à paróquia e ao paroquiano, ao homem e mulher de boa vontade, mas é preciso corresponder, porque, senão, há um sentimento de perda de tempo, um sentimento de vazio. Isso não podemos permitir, porque quebra o ânimo.