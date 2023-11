"Genocídio". ​Palestinianos aproveitam audiência geral para denunciar situação na Palestina

Cerca de uma dezena de palestinianos empunhou, esta quarta-feira, no final da audiência geral no Vaticano, cartazes com imagens da Faixa de Gaza e outros com a palavra “genocídio”, denunciando, deste modo, a situação que se vive na Palestina.



O episódio aconteceu cerca de duas horas depois de Francisco se ter encontrado com duas delegações de familiares de palestinianos e israelitas que estão a sofrer com o conflito no Médio Oriente.

O encontro ocorreu antes da audiência publica desta quarta-feira na Casa Santa Marta.

No final da audiência, o Papa voltou a insistir no pedido de oração pela paz, lembrando, em particular, o conflito na Ucrânia e também o de Gaza.

“Esta manhã, recebi duas delegações, uma de israelitas que têm familiares como reféns, em Gaza, e outra de palestinianos, que têm parentes prisioneiros em Israel. Sofrem muito e ouvi como sofrem as duas partes”, revelou Francisco.

“As guerras fazem isto, mas aqui fomos para lá da guerra, isto já não é guerra, isto é terrorismo. Por favor, vamos em frente, pela paz. Rezem pela paz, rezem muito pela paz”, prosseguiu.

“Que o Senhor ponha a sua mão, ali, e nos ajude a resolver os problemas e não a prosseguir com paixões que, no fim, matam tudo. Rezemos pelo povo palestino, rezemos pelo povo israelita, para que a paz venha. A minha bênção para todos”, rematou.