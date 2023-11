Papa lembra que “a paz é possível. Não nos resignemos à guerra!”

Com acontece em todos os domingos, no final da oração do Angelus, na Praça de São Pedro, o Papa condenou a guerra. “Continuemos a rezar pela martirizada Ucrânia e pelas populações da Palestina e de Israel”, afirmou. "A paz é possível! É preciso boa vontade. A paz é possível! Não nos resignemos à guerra. E não esqueçamos que a guerra é sempre, sempre, sempre uma derrota. Só ganham os fabricantes de armas”.

Francisco renovou ainda a sua proximidade à população do Myanmar “que infelizmente continua a sofrer por causa da violência e de abusos” e disse que reza “para que não se desencorajem e confiem sempre na ajuda do Senhor.”

O Papa recordou ainda todas as vítimas da estrada: “rezemos por eles e pelos seus familiares e empenhemo-nos a prevenir os acidentes.” Assinala-se este domingo o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada.