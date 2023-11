Papa Francisco recebe delegação da JMJ

O Papa Francisco vai receber, no dia 30 de novembro, em Roma, uma delegação da organização da Jornada Mundial da Juventude. A audiência, no Palácio Apostólico, contará com a participação de centenas de pessoas, entre responsáveis da Igreja, voluntários, parceiros e representantes de entidades públicas.

De acordo com um comunicado enviado à Renascença pela Fundação JMJ Lisboa 2023, o encontro “visa agradecer esta magnífica oportunidade de juntar culturas e povos na vontade de construir um mundo de paz, de fraternidade e de esperança".

Além da audiência com o Papa, a organização preparou um programa para todos os participantes, que inclui uma visita a Assis e a celebração de missa na Igreja de Santo António dos Portugueses e na Igreja de Santo António de Pádua.