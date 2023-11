Cáritas lança domingo mais uma edição da campanha 10 Milhões de Estrelas

Este ano, a vigésima primeira edição da campanha é lançada em Beja à margem da caminhada que assinala o Dia Mundial dos Pobres.



Trata-se de “uma ação focada no apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade em Portugal” e que simbolicamente “arranca no dia em que a Igreja assinala o Dia Mundial dos Pobres”.

Márcia Carvalho é a responsável pela iniciativa e em declarações à Renascença alude às diferentes dimensões da campanha, lembrando que “65 por cento do valor angariado reverte para a ação nacional da rede Cáritas e 35 % destina-se ao Fundo Lusofono Laudato Si”.

A responsável diz que “por um lado é uma campanha de consciencialização para os valores da paz e é também uma campanha de angariação de fundos”. E neste caso, de acordo com Márcia Carvalho "tem uma dupla finalidade em termos de angariação, com uma percentagem maior a ficar para todas as Cáritas Diocesanas para reforço da ação local, pois cada vela vendida numa localidade vai apoiar a população dessa localidade, e por outro lado, ela tem também uma vertente de corresponsabilidade com aqueles que vivem fora de Portugal e com quem nós trabalhamos durante o ano, neste caso em concreto com a rede lusófona".

"Há uma parte também da campanha que vai apoiar as Cáritas Lusófonas que se poderão candidatar a um fundo que se chama Laudato Si, e que apoia iniciativas no âmbito da ecologia integral, em particular projetos de combate às alterações climáticas”; esclarece.

Cada vela tem um custa dois euros e pode ser adquirida nas diferentes Cáritas Diocesanas, e também online no site Caritas.pt/estrelas.

A campanha é lançada domingo, em Beja; numa iniciativa que assinala o Dia Mundial dos Pobres e que inclui também uma caminhada pela paz que vai ligar o largo de Santa Maria ao largo de São João, em Beja.

De acordo com a Cáritas Portuguesa “para além deste momento simbólico, em todo o país, multiplicam-se iniciativas que procuram alertar para a necessidade de se concretizarem diariamente gestos de paz na sociedade”.