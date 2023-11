Vaticano. Doutrina da Fé reitera proibição de adesão de católicos à maçonaria

O Dicastério para a Doutrina da Fé (Santa Sé) reiterou, numa nota divulgada online, a proibição de adesão dos católicos à maçonaria, respondendo a uma questão de D. Julito Cortes, bispo de Dumanguete, nas Filipinas.

“A filiação ativa de um fiel na maçonaria é proibida, devido à irreconciliabilidade entre a doutrina católica e a maçonaria”, refere o texto, assinado pelo prefeito do organismo da Cúria Romana, cardeal Victor Fernández, com a aprovação do Papa Francisco.

A questão levantada pelo bispo das Filipinas manifesta “preocupação com a situação na sua diocese, devido ao aumento contínuo de fiéis filiados na maçonaria” pedindo sugestões para “lidar adequadamente com esta realidade do ponto de vista pastoral, levando em conta também as implicações doutrinárias”.

A Santa Sé decidiu implicar também a Conferência Episcopal das Filipinas, “notificando que seria necessário implementar uma estratégia coordenada entre cada bispo “.

A nota reitera a declaração da então Congregação para a Doutrina da Fé, de 1983, sobre este tema

“Aqueles que, formal e conscientemente, estão inscritos em lojas maçónicas e abraçaram os princípios maçónicos, enquadram-se nas disposições da declaração acima mencionada. Essas medidas também se aplicam a eventuais eclesiásticos inscritos na maçonaria”, realça o cardeal Fernández.

O Vaticano propõe aos bispos filipinos que “realizem uma catequese popular em todas as paróquias, sobre as razões da irreconciliabilidade entre a fé católica e a maçonaria”.