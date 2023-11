“Há muita pobreza envergonhada”. Paróquias na linha da frente do combate

Numa altura que a pobreza está a aumentar de uma forma muito acelerada, apesar de haver medidas que procuram ajudar no seu combate, as paróquias e as redes de proximidade assumem cada vez mais importância.

“Hoje notamos, e sobretudo aqui na nossa zona, que há muita gente que vive momentos muito difíceis. Há muita pobreza envergonhada, mas também há muita vontade de ajudar. E há muitas pessoas que, na sua própria pobreza, estão disponíveis para ajudar outros, para que ninguém fique para trás e todos possamos caminhar juntos”, diz à Renascença o padre José Bento.

O sacerdote da diocese de Bragança-Miranda nota que a “rede informal de parceiros, de amigos, de homens e mulheres de fé, de homens e mulheres que realmente amam o seu próximo, querem ajudar para ultrapassar este flagelo”.

As redes de proximidade assumem, no contexto atual, um papel cada vez mais essencial no combate à pobreza e, por isso, estiveram em debate na Paróquia de S. João Batista, em Bragança.

“São as redes que conseguem discernir, conseguem avaliar e conseguem ver onde a necessidade está presente. E a partir daí, as redes conseguem construir um projeto de intervenção com e para os pobres e, dessa forma, serem uma mais-valia neste combate”, diz o padre José Bento.