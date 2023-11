"Os Aromas da Bíblia". Em Viseu há perfumes inspirados na sagrada escritura

A livraria Jornal da Beira, da Diocese de Viseu, lançou uma coleção italiana e inédita de perfumes e essências religiosas. “Os Aromas da Bíblia”, foram apresentados pela primeira vez em Portugal, numa iniciativa que pretende inovar e captar novos públicos.



À entrada, percebemos que ali já não se vendem somente livros ou artigos religiosos. O padre António José Santiago, diretor da Fundação Jornal da Beira, mostra os aromas da nova coleção de perfumes e ambientadores.

“Temos o 'Incenso' das igrejas de Roma, logo na Sagrada Escritura, no livro do Génesis, ele fala-nos da importância do incenso, até como sinal de cura e purificação. Depois temos um segundo aroma que é o 'Nardo', de Maria Madalena, ela própria lavou os pés de Jesus com esse aroma. E depois temos uma terceira essência, a 'Rosa Mística', a rainha de todas as flores que encontramos no livro, o Cântico dos Cânticos”, descreve à Renascença.



Referências a episódios bíblicos, mas também aos Museus do Vaticano, que podem agora ser conhecidos pelo olfato.

“Temos um aroma, o 'Ethnos', que tem a ver com a etnologia dos museus do Vaticano, que lembra a necessidade do diálogo entre as religiões e outro perfume que lembra a importância dos 'Jardins do Vaticano' e tem um outro terceiro que tem a ver com o 'Museu dos Mapas', que nos lembra o mundo inteiro. O Papa Gregório XIII, contemplava Itália e o mundo inteiro, olhando aqueles mapas”, aponta António José Santiago para o perfume em exposição.