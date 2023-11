“Não estou bem de saúde”, disse o Papa esta manhã

Numa audiência com rabinos de toda a Europa, o Papa saudou, esta manhã, os presentes e disse: “Agradeço a vossa visita, que me agrada tanto, mas acontece que eu não estou bem de saúde e, por isso, prefiro não ler o discurso, entrego-o a vós para que o levem”.

O Papa pronunciou estas palavras com uma voz cansada e não acrescentou mais nada.

No entretanto, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruno, garantiu, em nota citada pelo jornal Corriere della Sera, que o Papa tem apenas "um resfriado". "O papa Francisco tem um pouco de frio e um longo dia de audiências pela frente. Tinha o desejo de cumprimentar os rabinos europeus individualmente e, por isso, fez o discurso. De resto, as atividades do Papa continuam normalmente", é dito.

Nesta segunda-feira, a agenda de Francisco inclui outras audiências e à tarde está previsto um grande encontro pela paz com milhares de crianças de todo o mundo.



[Notícia atualizada às 10h58 de 6 de novembro de 2023]