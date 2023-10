Risco de tráfico de pessoas aumenta com guerra em Gaza

A guerra na Faixa de Gaza pode fazer aumentar o tráfico de seres humanos. Quem o afirma é André Costa Jorge, diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS), que adianta, em declarações à Renascença, que "tem havido um aumento de vítimas de tráfico" e que existe o receio de que "em situações de desastre humanitário haja maior propensão" para o tráfico.

O responsável afirma que "sempre que existem deslocações em massa, isso significa para as redes de tráfico uma oportunidade de negócio; maiores oportunidades de negócio e de abuso e de aproveitamento de situações de vulnerabilidade". Costa Jorge destaca em particular “o risco acrescido para crianças e mulheres”.

“Estes tipos de ações estão associados à deslocação de população em massa. No caso da Palestina estamos a falar de um milhão de pessoas em deslocação. No caso da Ucrânia foram alguns milhões de pessoas a deslocar-se. E normalmente, nestes casos as redes de tráfico e as máfias funcionam como predadores"; acrescenta.

Também Eugénia Quaresma, Diretora da Obra Católica Portuguesa das Migrações, admite o aumento do número de casos de tráfico de pessoas, dando o exemplo do que aconteceu com "o fluxo migratório na Ucrânia". “Sabemos que as guerras podem fazer aumentar este flagelo. Nós sabemos que, enquanto as pessoas fugiam da Ucrânia, havia máfias nas fronteiras e selecionar e a levar mulheres”, denuncia.

Por isso, a responsável admite que “nesta guerra em particular (Faixa de Gaza) que nos perturba a todos, isto também pode acontecer; também podemos ter aqui máfias”.

Combate ao fenómeno exige maior fiscalização e atuação na origem

A diretora da Obra Católica das Migrações chama também a atenção para os "casos de exploração laboral" que em sua opinião também potenciam o aumento do tráfico. Eugénia Quaresma diz que "quem trabalha no terreno sente que é preciso combater as redes mafiosas na origem. Perceber onde começam a atuar e tentar travá-las logo aí ".

Por sua vez, o diretor do JRS atribui também o aumento do fenómeno à "inercia e à pouca fiscalização" por parte das autoridades, ee entende ser necessário "haver legislação clara" e também um olhar diferente para os migrantes. “Os migrantes não podem ser olhados como culpados, como criminosos, mas sim como vítimas", sublinha.

Neste Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, André Costa Jorge diz que “estas datas existem por causa da dimensão de ocultação e de ignorância que estas realidades têm para o cidadão comum”.

“De facto, existem milhares de pessoas que na sua condição de vulnerável são traficadas todos os anos e a tendência tem sido de haver um aumento das vítimas de tráfico que alimentam as redes de trabalho de trabalho escravo, redes de prostituição e até redes de venda de órgãos humanos”, reforça. André Costa Jorge sublinha que “é uma área do crime que a par do tráfico de armas é das mais rentáveis e também mais difíceis de detetar”.

Em 2022, de acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna, foram instaurados 126 inquéritos, constituídos 28 arguidos e efetuadas 40 detenções no âmbito da criminalidade relacionada com o tráfico de seres humanos.

Números superiores aos registados no ano anterior. O Relatório de 2021 indica que foram instaurados 98 processos de inquérito, constituídos 18 arguidos e efetuadas 7 detenções.