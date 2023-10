Papa quer aprender a sonhar a paz com as crianças

O Papa vai encontrar-se com crianças do mundo inteiro. O encontro, promovido e coordenado pelo Dicastério para a Cultura e Educação, realiza-se no próximo dia 6 de novembro, na Aula Paulo VI.

“Aprendemos com as crianças” é o tema escolhido para o evento que inclui diversos momentos espalhados pela cidade de Roma.

O objetivo é “voltar a ter sentimentos puros como as crianças”, explicou esta manhã o cardeal Tolentino de Mendonça. “As crianças ensinam-nos a limpidez das relações e o respeito pela Criação”.

O Prefeito português explicou aos jornalistas, reunidos na Sala de Imprensa do Vaticano, que este encontro pretende “manifestar o sonho de todos, pois os sonhos ajudam-nos a abraçar o horizonte e os sonhos dos jovens são os mais importantes de todos”. D. José Tolentino de Mendonça acrescentou que “os conflitos e as guerras exigem coragem, a coragem de sonhar a paz; todos temos o dever de aprender das crianças esta coragem e esta força de ânimo”.

Participarão no encontro crianças dos 7 aos 12 anos, provenientes dos cinco continentes.