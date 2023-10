Quer assistir à posse de D. Américo Aguiar em Setúbal? Escolha um de dois momentos

A diocese de Setúbal apela a quem queira estar presente na posse do novo bispo, o cardeal D. Américo Aguiar, para escolher um de dois momentos previstos, tendo em conta a lotação limitada do espaço da Sé.

O primeiro momento, o da posse, está marcado para as 18h00 de 26 de outubro, data em que se completam 48 anos sobre a ordenação episcopal do primeiro bispo de Setúbal, D. Manuel Martins, e o segundo está agendado para dia 29, às 16h30, para a celebração da eucaristia.

Em comunicado, a diocese sublinha que a entrada na Sé de Setúbal "é limitada à sua capacidade" e, havendo dois momentos ligados ao ato de tomada de posse, recomenda "a participação dos fiéis apenas num dos dias".

D. Américo foi nomeado bispo de Setúbal a 21 de setembro e vai tornar-se no quarto bispo da diocese sadina, depois de um período de "sede vacante", iniciado a 28 de janeiro de 2022, aquando da nomeação de D. José Ornelas como bispo de Leiria-Fátima.

A 30 de setembro, D. Américo Aguiar foi investido cardeal pelo Papa Francisco, tornando-se no 47.º cardeal português e no sexto da atualidade, sendo um dos quatro com direito a voto em Comclave.