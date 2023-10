Um milhão de crianças reza o terço pela paz. Iniciativa é presidida pelo cardeal D. António Marto

O principal objetivo da iniciativa de oração “Um Milhão de Crianças Rezam o Terço” “é mostrar que a oração confiante das crianças pode voar como uma seta diretamente para o coração de Jesus e, por isso, tem um grande poder. A oração do Terço pelas crianças a nível mundial traz muitas graças ao mundo e é uma grande bênção para as famílias e para a Igreja”, acrescenta.

“Num tempo de profunda incerteza, com uma guerra em pleno coração da Europa e inúmeros conflitos e violência um pouco por todo o planeta”, o Altar do Mundo é, uma vez mais, o ponto central da jornada, assinala em comunicado a Fundação AIS.

O cardeal D. António Marto vai presidir, na Capelinha das Aparições, em Fátima, no próximo dia 18, à oração do Terço “pela paz e a unidade em todo o mundo”, iniciativa internacional da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) que tem o seu centro espiritual em Portugal.

Inspirada nas palavras do padre Pio, de que “o mundo mudará” quando “um milhão de crianças rezar o Rosário”, esta iniciativa nasceu em 2005, na Venezuela, num “pequeno círculo de crianças que com o terço nas mãos rezou pela paz”.

Desde essa altura, todos os anos tem vindo a registar-se um número cada vez maior de crianças, jovens e adultos e a oração do Terço com as crianças é, atualmente, uma das atividades mais significativas e mais conhecidas do trabalho e da missão da AIS em todo o mundo.

De acordo com a AIS, no ano passado participaram na oração 871.523 crianças em 80 países em todos os continentes.

“Todos estão convocados para esta jornada de fé. O objetivo é simples: ter um milhão de crianças a rezar o Terço, porque isso pode mudar o mundo”, conclui a AIS.