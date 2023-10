Papa já telefonou duas vezes ao pároco da Faixa de Gaza

O Padre Gabriel Romanelli já recebeu dois telefonemas do Papa Francisco desde que os bombardeamentos começaram na Faixa de Gaza, uma resposta de Israel à ofensiva lançada pelo Hamas na madrugada de sábado contra o Estado hebraico.

Preocupado com o que se passa naquela paróquia, Francisco acompanha constantemente a situação. Apesar dos bombardeamentos israelitas que se seguiram aos ataques terroristas do Hamas, até agora, aquela paróquia não regista mortos nem feridos, mas acolhe 150 famílias deslocadas.

Segundo revela o portal Vatican News, o Santo Padre faz questão de se manter atualizado sobre a situação das comunidades cristãs mais afetadas.

"O Papa ligou-me há poucos minutos, para manifestar a sua proximidade e orações e nós agradecemos o seu apelo a favor do cessar-fogo e contra todo o tipo de violência, terrorismo e guerra”, disse ao Vatican News o Padre Romanelli que, neste momento, se encontra na cidade palestiniana de Belém.

“O Santo Padre quis expressar a sua presença e disse que entraria diretamente em contato com a comunidade paroquial através do meu vigário, para poder falar com as pessoas que estão refugiadas na paróquia e enviou a sua bênção para que todos experimentem a proximidade da Igreja”, acrescentou.

Segundo revela o Padre Romanelli, a paróquia de Gaza está a albergar 150 famílias que perderam as suas casas ou que procuram um lugar seguro para se protegerem dos bombardeamentos que afetam todo o enclave palestiniano.