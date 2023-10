Cardeal D. Américo Aguiar nomeado pelo Papa para o dicastério da comunicação

O bispo de Setúbal, cardeal D. Américo Aguiar, foi nomeado esta quarta-feira pelo Papa para integrar o Dicastério da Comunicação do Vaticano, o departamento da Santa Sé que se dedica à atividade de comunicação da Igreja, incluindo os aspetos teológicos e pastorais que devem presidir a essa mesma comunicação.

Américo Aguiar - que em Portugal chegou a ser diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, atualmente presidida por D. Nuno Brás - fica, assim, ligado a uma das áreas a que se tem dedicado nos últimos anos. É dele o livro “Um padre na aldeia glob@l”, com base na investigação que fez sobre a evangelização e o desafio das novas tecnologias, no âmbito do mestrado em Ciências de Comunicação da Universidade Católica Portuguesa.

O livro “situa os múltiplos cruzamentos entre a Igreja católica e as novas tecnologias de informação presentes na internet, nas redes sociais e no sem-número de aplicações para dispositivos móveis”, analisando os desafios que os meios hoje ao dispor e a nova forma de pensar dos “nativos digitais” colocam à evangelização da Igreja no século XXI, sendo que essa é a missão do novo organismo a que agora foi chamado a trabalhar pelo Papa.

“O Dicastério provê às necessidades da missão evangelizadora da Igreja, utilizando os modelos de produção, as inovações tecnológicas e as formas de comunicação atualmente disponíveis e aquelas que poderão desenvolver-se no futuro”, e “além das funções expressamente operacionais que lhe estão atribuídas, aprofunda e desenvolve também os aspetos propriamente teológicos e pastorais da atividade comunicadora da Igreja. Neste sentido, procura, inclusivamente a nível formativo, que a comunicação não se reduza a conceções exclusivamente tecnológicas e instrumentais”, lê-se no site do Vaticano.

No boletim diário do Vaticano, publicado esta quarta-feira, são anunciadas outras nomeações para vários outros dicastérios da Santa Sé.