Que a Inteligência Artificial e os algoritmos não aumentem a solidão, pede o Papa

“Inteligência Artificial e sabedoria do coração: por uma comunicação plenamente humana” é o tema escolhido pelo Papa para o próximo Dia Mundial das Comunicações Sociais, que se celebra a 31 de maio de 2024.

“A evolução dos sistemas de Inteligência Artificial torna cada vez mais natural a comunicação através e com as máquinas, de tal modo que se tornou cada vez mais difícil distinguir o cálculo do pensamento, a linguagem produzida por uma máquina daquela gerada pelos seres humanos”, lê-se num breve comunicado divulgado esta sexta-feira pela Santa Sé.

“Como todas as revoluções, também esta baseada na Inteligência Artificial coloca novos desafios para que as máquinas não contribuam para espalhar um sistema de desinformação em larga escala e não aumentem a solidão daqueles que já estão sós, privando-nos do calor que só a comunicação entre pessoas pode dar”, alerta o mesmo comunicado, que revela as preocupações do Papa face aos atuais desafios.

Neste contexto, é importante orientar a Inteligência Artificial e os algoritmos, “de modo que haja em todos nós uma consciência responsável no uso e no desenvolvimento dessas diferentes formas de comunicação, que acompanham as das redes sociais e da internet”.

Por isso, conclui o comunicado, a comunicação “deve ser orientada para uma vida mais plena da pessoa humana”.