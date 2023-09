Patriarca de Lisboa: “Igreja só atrairá jovens, se eles não vierem para assistir”

“Para onde quer Cristo que caminhe a sua Igreja de Lisboa?”. A pergunta foi entregue a cada um dos jovens que se reuniram com o Patriarca num bar da movimentada rua de São Paulo, junto ao Cais do Sodré. Escrita numa folha A4, com muito espaço em branco para a resposta, seguiu em envelopes já selados e com a morada de D. Rui Valério, que promete ter em conta tudo o que lhe disserem.

“Quero ouvi-los, escutá-los, convocá-los”, porque “a Igreja só atrairá jovens, se eles não vierem para assistir. Os jovens requerem protagonismo”, sublinhou aos jornalistas.

Esta quinta-feira foi o que fez, num encontro onde conversou, conviveu, aceitou tirar selfies, e só falou mesmo no final, para pedir aos jovens que “ponham a diocese em estado de missão”, que aprofundem a relação com Deus e que, a si, o ensinem a “saber escutar”.

“A partir de agora junto à palavra ‘juventude’ está a palavra espiritualidade”, afirmou, lembrando a herança da JMJ, que mostrou que é possível fazer mais e melhor, o que responsabiliza agora toda a igreja, mas em particular a de Lisboa, que depois do encontro de agosto continua a ser farol.

”Verdadeiramente, Lisboa ainda não deixou de ser a capital universal. Falo disto porque tenho ainda contacto periódico com os bispos militares de outros países e eles, não digo que seja todos os dias, mas continuam a perguntar ‘então e agora, para onde vão? O que fizestes?’. Continuamos a ser, à nossa maneira, uma fonte de inspiração”, disse aos jornalistas.

“Vivemos a JMJ. E agora?”

O bar escolhido para apresentar o novo programa conjunto da pastoral juvenil e universitária da diocese acabou por ser pequeno demais para todos os que compareceram. Sentados no chão, outros à porta, no passeio, começaram por ouvir os testemunhos iniciais de dois jovens que foram voluntários na JMJ Lisboa: Adriana falou da sua experiência, garantindo que “a alegria de ser de Cristo é uma alegria que não passa”, e que é urgente “criar um movimento de esperança”. Duarte falou do “impacto profundo” que a jornada teve na sua vida. “De 1 a 10? Foi um 50!”, garantiu.

Coube a João Clemente, da Pastoral Juvenil, apresentar o programa de atividades, que inclui momentos celebrativos, de oração e festivos. Todos os meses o Patriarca fará uma proposta para o itinerário espiritual dos jovens.

As propostas arrancam em outubro (14 e 15) com os ‘Encontros JMJ’. A 26 de novembro haverá a Jornada Diocesana da Juventude, e de 8 a 10 de dezembro decorrerá o ‘Fórum Geração Rise Up’, em que “350 jovens vão estar num fim de semana a dizer o que gostariam que fosse a Pastoral Juvenil, será uma espécie de Sínodo da diocese de Lisboa”, explicou, acrescentando: “é desejo do Patriarca que dia 10 se faça uma peregrinação a Fátima, para agradecer a JMJ”.