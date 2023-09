As novas armas de D. Américo Aguiar. Brasão vai ter as cores da bandeira portuguesa

Da autoria do designer heráldico Giuseppe Quattrociocchi, além do chapéu cardinalício com 30 borlas, que é a marca de todos os cardeais da Igreja, o novo brasão tem as cores da bandeira portuguesa. Uma nota explicativa refere que “o vermelho, cor do sangue é associada ao martírio e à especial missão que é confiada aos membros do colégio cardinalício; o verde, símbolo da esperança, aponta para Cristo Vivo” e que “uma cotica ondulada de ouro evoca a JMJ Lisboa 2023”. Além disso, “as cinco chagas de Cristo, dispostas em cruz, são elementos da bandeira portuguesa que constam nestas novas armas de fé”.

A partir do próximo Consistório de 30 de setembro, cada um dos 21 novos cardeais passa a ter um brasão com novas armas heráldicas. No caso de D. Américo Aguiar, o brasão cardinalício foi já divulgado.

O mote "In Manus Tuas”, que corresponde às últimas palavras de Jesus na cruz, é o mesmo que D. Américo Aguiar escolheu para a sua ordenação episcopal e “são também um sinal de tributo à memória de D. António Francisco dos Santos, Bispo do Porto entre 2014 e 2017 e que escolheu o mesmo lema episcopal”, lê-se numa nota explicativa.

As armas cardinalícias incluem também dois elementos do próprio brasão do Papa Francisco - uma flor de nardo e uma estrela de sete pontas que evocam, respetivamente, São José e a Virgem Maria - "como tributo de gratidão” do novo cardeal português ao Santo Padre.

Detalhes do Consistório e Visitas de Cortesia

Entretanto a Santa Sé divulgou hoje alguns detalhes do Consistório do dia 30 de setembro. A celebração decorre na Praça de São Pedro, com inicio às 10 horas locais (uma hora mais cedo em Portugal continental) e consiste na imposição, pelo Papa, do barrete cardinalício, na entrega do anel e na atribuição do título (que pode ser de cardeal-diácono, cardeal-presbítero ou cardeal-bispo) e respetiva igreja em Roma associada ao novo cardeal.

Logo em seguida, pelas 11h30, os 21 novos purpurados distribuem-se por dois grupos, em dois locais diferentes, para receber as saudações dos convidados e fiéis presentes. Estas “visitas de cortesia” decorrerão dentro do Palácio Apostólico, ou seja, a famosa residência oficial do Santo Padre. Depois de entrar pela “Porta de Bronze”, junto à colunata de Bernini, um dos grupos de cardeais recebe cumprimentos na “Aula della Benedizione” (salão utilizado para audiências com maior solenidade) e o outro grupo, onde se inclui onde D. Américo Aguiar, acolhe as saudações na “Galleria Lapidaria” (a imponente galeria das lápides, integrada no museu do Vaticano).

Ao contrário dos anteriores Consistórios que incluem, no dia seguinte à imposição dos símbolos cardinalícios, a celebração de uma missa solene, desta vez, Francisco transferiu a celebração para o dia 4 de outubro. Deste modo, o Papa associa os 21 novos cardeais à abertura solene do próximo sinodo que decorrerá no Vaticano até ao dia 29 do mesmo mês de outubro.