Peregrinação a Fátima. Bispo de Angra pede orações pela paz

O bispo de Angra pediu nesta noite de terça-feira em Fátima orações pela paz.

Perante milhares de peregrinos que assistiram às celebrações da peregrinação de setembro, D. Armando Esteves Domingues destacou a importância da oração para se alcançar a paz.

A paz não se constrói co palavras bonitas e grandes discursos feitos por pessoas importantes, por ventura, diante de ilustres senhores do mundo", disse o bispo.

"A paz é como uma semente que germina em homens novos, moldados na oração e na luz do Evangelho, no Terço e na vela acesa".

Lembrando que, em setembro de 1917, Nossa Senhora pedia aos pastorinhos para continuarem a rezar o terço para alcançarem o fim da guerra, D. Armando Esteves Domingues pediu "que nenhuma cruz nos roube a paz",

"Peçamos igualmente a paz para a Ucrânia e todos os países em guerra", afirmou o prelado, especialmente "a paz para as vítimas do terramoto em Marrocos e as inundações na Líbia".

Defendendo que a "Igreja somos todos nós", o bispo disse que "implicar-se nesta saída da Igreja, ir ao encontro dos outros para fazer caminho juntos, ser dom para os outros sem esperar recompensa deve ser lema de todo o batizado".

Nestas celebrações de 12 de setembro participaram alguns milhares de peregrinos portugueses e estrangeiros.

Um total de 40 grupos inscreveu-se nos serviços do santuário, sobretudo vindos de Itália e da Polónia.