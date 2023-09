Núncio açoriano transferido da Arménia para os Camarões e Guiné Equatorial

D. José Bettencourt é o novo Núncio da Santa Sé na República dos Camarões e Guiné Equatorial.



O arcebispo açoriano é transferido pelo Papa para uma zona de África onde - de acordo com o Relatório mais recente da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre - a liberdade religiosa piorou desde 2021.

D. José Avelino Bettencourt, Núncio Apostólico (Embaixador) da Santa Sé desde 2018, encontrava-se a exercer funções diplomáticas na Geórgia, Arménia e Azerbaijão.

No anúncio deste novo posto como Núncio Apostólico da Santa Sé é revelado que a transferência se fará no mês de outubro. Será a segunda vez que D. José Bettencourt estará em África numa posição diplomática. Em 1999 serviu, como Conselheiro, na Nunciatura do Vaticano na República Democrática do Congo, onde assistiu à guerra civil e ao assassinato do presidente Laurent-Désiré Kabila, em 18 de janeiro de 2001.

Quando D. José Avelino Bettencourt foi nomeado bispo, o Papa atribuiu-lhe simbolicamente, a titularidade da antiga diocese de Cittanova, no território da Croácia.

É o primeiro Núncio de origem açoriana e o segundo português depois de D. António Monteiro de Castro.

D. José Bettencourt é o 20.º açoriano nomeado bispo, e enviado para funções fora do arquipélago.