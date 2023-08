Proibir 'abaya' nas escolas em França é questão de "liberdade individual" e não religiosa

Segundo o Conselho Francês para o Culto Muçulmano, a 'abaya' não é considerada um símbolo religioso, pelo que o vice-presidente da Comissão da Liberdade Religiosa considera "estranha" a medida anunciada pelo Governo.

Ainda assim, Fernando Soares Loja pede cautela nas avaliações à atualidade política de outras regiões, com um contexto diferente do português.

"Eu diria que é uma medida estranha, mas eu diria também que os portugueses devem ter alguma cautela a fazer avaliações sobre aquilo que se passa na casa do vizinho."

"Devemos ser compreensivos para com uma cultura, com a cultura do país de acolhimento, que se sente, de alguma forma, posta em causa, pelo facto de as pessoas que são de uma cultura estrangeira - como é o caso dos árabes - não respeitarem a cultura do país de acolhimento", conclui.

Numa lei que entrou em vigor em França em março de 2004 já constava que, "nas escolas, faculdades e liceus públicos, é proibido o uso de sinais ou trajes pelos quais os alunos demonstrem ostensivamente filiação religiosa".