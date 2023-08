PR agradece dedicação do bispo Rui Valério e saúda nomeação como patriarca de Lisboa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agradeceu esta quinta-feira a Rui Valério “a dedicação constante e qualificada” enquanto bispo das Forças Armadas e de segurança e transmitiu “os melhores votos” para as novas funções de patriarca de Lisboa.

“O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, por ocasião da cessação de funções como bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança e Vigário Castrense, agradece ao senhor D. Rui Valério a dedicação constante e qualificada com que exerceu as suas funções nos últimos cinco anos”, lê-se numa nota publicada no "site" da Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa “formula os melhores votos para a nova missão, para que acaba de ser designado”, de patriarca de Lisboa, substituindo Manuel Clemente, que exerceu estas funções durante 10 anos.

O chefe de Estado refere ainda que o mandato de uma década de Manuel Clemente terminou com a Jornada Mundial da Juventude, “momento de inequívoco significado nacional e projeção universal, encontro pelo qual o Presidente da República já teve a oportunidade de agradecer e saudar vivamente”.

O Vaticano anunciou hoje a nomeação do bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, Rui Valério, como novo patriarca de Lisboa, sucedendo a Manuel Clemente, que pediu a resignação por limite de idade.

Rui Valério, de 58 anos, é natural de Urqueira, no concelho de Ourém, tendo sido ordenado padre em 1991, em Fátima.

Pertencente os Missionários Monfortinos, foi o primeiro padre português daquela congregação a ser ordenado bispo.

Manuel Clemente, que esteve à frente do Patriarcado de Lisboa nos últimos 10 anos, completou 75 anos no dia 16 de julho, idade prevista para a apresentação da renúncia ao lugar de titular da diocese.

O Patriarcado de Lisboa, em nota publicada na sua página na Internet, informou, entretanto, que Rui Valério vai tomar posse da diocese no dia 2 de setembro, sábado, às 11h00, na Sé Patriarcal, diante do Cabido.

A entrada solene tem lugar no dia seguinte, domingo, dia 3 de setembro, às 16h00, no Mosteiro dos Jerónimos.