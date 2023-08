JMJ. Papa reuniu-se com o Centro de Diálogo Internacional - KAICIID

O Papa encontrou-se esta manhã de sexta-feira com Zuhair Alharti, secretário-geral do Centro de Diálogo Internacional – KAICIID.

O encontro contou com a presença de fellows do KAICIID, representando as diferentes religiões.

Tratou-se, assim, de uma oportunidade de abordar com o Papa Francisco a importância do diálogo Inter-religioso e o impacto do mesmo nas vidas e comunidades.

Esta será a segunda audiência que a Sua Santidade teve com o Centro de Diálogo Internacional - KAICIID nos últimos meses.

O Centro Internacional de Diálogo - KAICIID é uma organização intergovernamental que promove a paz e a compreensão através do diálogo inter-religioso e intercultural, reforçando as capacidades a nível local, nacional e regional através da educação sobre práticas de diálogo.

A Santa Sé tem sido um membro fundador observador do Centro de Diálogo Internacional - KAICIID desde a sua criação em 2012, assegurando que o mandato é cumprido.