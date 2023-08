Encontro do Papa com vítimas de abusos é a "confirmação do caminho de reconciliação"

Veja também:

O encontro do Papa Francisco com vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica em Portugal é a "confirmação do caminho de reconciliação", afirma a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), em comunicado divulgado esta quarta-feira à noite.

"Este encontro do Santo Padre representa a confirmação do caminho de reconciliação que a Igreja em Portugal tem vindo a percorrer neste âmbito, colocando as pessoas vítimas em primeiro lugar, colaborando na sua reparação e recuperação, de forma que lhes seja possível olhar o futuro com esperança e liberdade renovadas", sublinham os bispos portugueses.

O Papa Francisco recebeu esta quarta-feira com vítimas de abusos na Igreja em Portugal.

"O encontro decorreu num clima de escuta intensa e durou mais de uma hora, concluindo-se pouco depois das 20h15", refere o Vaticano, em comunicado.

O Santo Padre ouviu 13 testemunhos de vítimas de todo o país.



"Hoje à noite, no final dos encontros institucionais e com a Igreja, o Papa Francisco recebeu na Nunciatura um grupo de 13 pessoas, vítimas de abusos por parte de membros do clero, acompanhadas por alguns representantes das instituições da Igreja portuguesa responsáveis pela proteção de menores", indica o Vaticano.



O encontro aconteceu na Nunciatura de Lisboa, após uma oração de vésperas com membros do clero no Mosteiro dos Jerónimos, onde o Papa disse que a Igreja deve "escutar e acolher" as vítimas.