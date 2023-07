JMJ é “tiro de partida para tempo novo” na Igreja e serviu de “catalisador” no processo dos abusos

D. Américo Aguiar assume que a Jornada Mundial da Juventude serviu de “catalisador para algumas coisas” na forma como a Igreja geriu o processo dos abusos sexuais na Igreja. Mais de cinco meses após a divulgação do relatório da Comissão Independente para o estudo dos abusos de menores na Igreja, o bispo auxiliar admite que o tempo da Jornada mexeu com o processo que deverá passar por um encontro do Papa com vítimas em Portugal. O porta-voz do Vaticano já tinha sublinhado que essas reuniões, a existirem, serão reservados e divulgadas apenas posteriormente.

Em entrevista à Renascença, D. Américo Aguiar qualifica esse encontro como um processo de “criar confiança” para que os abusos não voltem a acontecer na Igreja e na sociedade.