"Porque não usar a arte para promover a JMJ?" Murais apelam ao encontro

Há cerca de um ano, quando começou a preparação para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o padre Juliano Silva, responsável pela paróquia de Odivelas, sentiu o apelo de usar a arte do desenho para divulgar o encontro e assim fazer um convite a toda a comunidade.

A iniciativa ganhou asas e quem passa por estas paróquias pode agora ver o resultado deste trabalho.

“Escrevemos a frase do encontro: 'Maria levantou-se e partiu apressadamente' e pintamos os símbolos do encontro e da cidade a verde, vermelho e amarelo, as cores da bandeira de Portugal”, revela.

O padre foi o mentor, mas, rapidamente, vários jovens se juntaram à iniciativa, tivessem eles mais ou menos jeito para o desenho.

“Pintei primeiro sozinho, mas rapidamente surgiram jovens com idades entre os 18 e os 22 anos, muito empolgados. Estão muito entusiasmados com a Jornada, para grande parte é a primeira vez.”