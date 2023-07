Maria não perde tempo a tirar "selfies", diz Papa antes da JMJ

“A Igreja não é um clube para a terceira idade, nem é um clube juvenil; se for um clube de velhos, acaba por morrer”, considera o Papa no mais recente vídeo com as intenções de oração para o mês de agosto, mês que arranca com a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) que vai trazer Francisco a Lisboa.

Tal como João Paulo II dizia, “se convives com os jovens, tornas-te jovem também, a Igreja necessita dos jovens para não envelhecer”, esclarece Francisco.

O Santo Padre reflete sobre o tema da JMJ de Lisboa usando a linguagem dos mais novos.

“Maria, quando sabe que vai ser a mãe de Deus, não fica parada a tirar selfies ou a pensar no que fazer. A primeira coisa que faz é pôr-se a caminho, apressadamente, para servir, para ajudar”. Por isso, “também vocês têm de aprender com ela a pôr-se a caminho para ajudar os outros”.

O vídeo conta com a participação de jovens de vários continentes que lhe perguntam o que espera desta JMJ.

“Gostaria de ver em Lisboa uma semente do mundo do futuro. Um mundo onde o amor esteja no centro, onde nos possamos sentir irmãs e irmãos. Estamos em guerra, precisamos de outra coisa: de um mundo que não tenha medo de testemunhar o Evangelho”, pede o Papa.

“Um mundo com alegria, porque se os cristãos não têm alegria, não somos credíveis, ninguém acredita em nós”, concluiu Francisco.

O vídeo termina com um convite às orações dos próprios jovens, “para que a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa nos ajude a caminhar e a dar testemunho do Evangelho com a nossa própria vida”.