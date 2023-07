JMJ. Da montanha mais alta de Portugal sai um pacto para cuidar da "Casa Comum"

O dia amanheceu na montanha mais alta de Portugal - a Montanha do Pico - para cerca de uma centena de jovens das várias ilhas do arquipélago dos Açores que se prepara para rumar a Lisboa, para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). O contigente de jovens açorianos será de 900 elementos.

Subir à montanha não é fácil. Exige vontade, resiliência e algum treino em trilhos de grande dificuldade. Por isso, meia dúzia de pessoas, apesar de terem tentado, viu-se foçada a desistir e voltar para trás.

Os que desistiram não puderam participar na primeira celebração da eucaristia realizada até hoje a 2.531 metros de altitude, presidida pelo bispo de Angra, D. Armando Esteves Domingues, mas estiveram em comunhão neste envio de todos os jovens dos Açores à Jornada Mundial da Juventude.

Já na segunda-feira à noite, pelas 22h00, os jovens participaram nas suas ilhas na celebração da eucaristia e comprometeram-se com o “Pacto da Montanha”.

“Comprometidos com a humanidade, caminharemos unidos e cuidaremos a criação”, assumiram os jovens, comprometendo-se, assim, a “viver com urgência” a “proteção, o cuidado e a dignificação” da Casa Comum “que é uma obra prima de Deus”.

