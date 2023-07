Escuteiros manifestam “profunda alegria” pela nomeação cardinalícia de D. Américo Aguiar

O Corpo Nacional de Escutas (CNE) manifesta “profunda alegria” pela nomeação do bispo auxiliar de Lisboa D. Américo Aguiar como cardeal.

Em nota enviada à Renascença, a Junta Central do CNE destaca o papel de D. Américo Aguiar como “escuteiro do Agrupamento 854, de Leça do Balio e depois, como presbítero, assistente regional do Porto entre 2002 e 2008”, assinalado que “sempre tem manifestado a importância do Escutismo no seu percurso pessoal e vocacional”.

“A poucos dias do início da Jornada Mundial da Juventude, da qual o senhor D. Américo é o primeiro responsável, o CNE felicita-o vivamente por esta escolha do Papa Francisco e renova o seu compromisso na preparação e realização deste acontecimento marcante para a Igreja e sociedade portuguesa”, acrescenta a nota.

Por fim, a Junta Central do CNE assegura que “na JMJ e no dia a dia da nossa atividade escutista, da melhor vontade tudo faremos para acolher, acompanhar e propor a crianças e jovens um horizonte de vida marcado pela esperança, no seguimento de Jesus Cristo, sendo o rosto de uma Igreja ‘hospital de campanha’ que não deixa ninguém para trás”.

O bispo auxiliar de Lisboa e presidente do conselho de gerência do Grupo Renascença Multimédia, D. Américo Aguiar, foi nomeado cardeal, este domingo pelo Papa Francisco.

D. Américo Aguiar nasceu a 12 de dezembro de 1973, em Leça do Balio, no concelho de Matosinhos.

O novo cardeal português será o segundo mais novo na nova composição do Colégio Cardinalício.

Numa primeira reação em declarações aos jornalistas, D. Américo Aguiar disse que a nomeação para cardeal é uma “homenagem a Portugal, aos portugueses e à juventude portuguesa”.